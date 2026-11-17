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Si avvicina la ripresa del campionato: l'Inter, dopo la sosta per le Nazionali, affronterà domenica sera l'Atalanta. Chivu e il suo staff attendono il rientro di tutti i calciatori per fare il punto della situazione.

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Nel frattempo, come scrive il Corriere dello Sport, l'attenzione verrà spostata nello specifico su tre elementi: "Chivu si occuperà di Lautaro, Thuram e Akanji: tutti saranno oggetto di verifiche. Intendiamoci, il dubbio è soprattutto per il Toro, che è fermo da un mese e che, proprio in questi giorni, dovrebbe tornare in gruppo. La sua autonomia, però, sarà ridotta. Buon per il tecnico nerazzurro, allora, che l'affaticamento accusato da Tikus sia sostanzialmente già rientrato, tanto che già oggi potrebbe allenarsi assieme ai compagni.

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Magari occorrerà attendere una o due sedute in più per Akanji, ma nemmeno sul suo conto emergono preoccupazioni. Tutto il resto verrà di qui a sabato, tra fatica da smaltire e, magari, umore da ritrovare, come nel caso degli azzurri. La certezza è che l'Atalanta non ammette distrazioni. Al pari dell'inseguimento al bis scudetto".