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Proseguono i lavori ad Appiano Gentile in vista della ripresa del campionato: i nerazzurri di Chivu saranno di scena domenica sera sul campo dell'Atalanta. Per l'occasione, Cristian Chivu potrà contare anche su Curtis Jones e John Stones: i due inglesi, nel corso di questa sosta per le Nazionali, hanno completamente smaltito i rispettivi infortuni, e sono ora pronti per rimettersi a disposizione.

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Così scrive il Corriere dello Sport: "Ripartirà un'Inter con, di fatto, due nuovi innesti. Saranno a piena disposizione, infatti, sia Jones sia Stones. Entrambi hanno saltato l'intero ciclo di gare tra la prima e la seconda pausa. Addirittura, il difensore è fermo dal 14 settembre".