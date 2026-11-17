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L’Inter si ritroverà per iniziare a preparare la sfida contro l’Atalanta di domenica sera. Chivu potrà contare su un Esposito in grande condizione dopo i gol segnati a Francia e Belgio.

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“Lautaro rincorre, Thuram recupera, Esposito ritorna. Senza guardare troppo a Bergamo, dove Chivu dovrà dosare con attenzione le forze dei suoi attaccanti, l’Inter sta sviluppando un arsenale mostruoso da sfruttare nelle partite che l’attendono fino a Natale, compreso il primo trofeo stagionale in palio il 22 dicembre, la Supercoppa Italiana a San Siro contro la Lazio: qui non si tratta più di stabilire gerarchie e graduatorie da spogliatoio, perché giocheranno tutti molto se non verranno frenati da infortuni o squalifiche”, scrive La Gazzetta dello Sport.

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“Il problema semmai è stabilire quale coppia sia più efficace, al di là dei numeri realizzativi provvisori: la sensazione è che da ora in poi le scelte verranno determinate dai momenti di forma dei singoli e dagli avversari di turno. Con il fine collettivo di riconquistare il primato italiano e scalare la classifica di Champions”, aggiunge il quotidiano.