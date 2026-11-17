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L’emergenza potrebbe presto finire. Bonny sarà out ancora, ma Chivu punta a recuperare il prima possibile Lautaro e Thuram. Intanto il tecnico dell'Inter può godersi Pio Esposito in grandissima condizione.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, “Lautaro riprende oggi ad allenarsi con una certa intensità dopo un mese e mezzo e Thuram ha rinunciato alla Francia per un affaticamento. I due membri della ThuLa ieri erano ad Appiano per le terapie e nei prossimi giorni aumenteranno i carichi lavoro per essere convocati domenica. L’ipotesi più probabile è che si alternino nel corso della partita con l’obiettivo di raggiungere una buona condizione per lo Stoccarda (mercoledì 25). Un passo alla volta, l’Inter sta recuperando tutti: anche Jones, Stones e Luis Henrique sono ormai guariti e possono fornire il loro contributo”.