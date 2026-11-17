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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex bomber dell’Inter Alessandro Altobelli ha parlato dell’ascesa di Pio Esposito e del reparto offensivo nerazzurro:

«Quello dell’Inter è il migliore attacco d’Italia».

Come valuta i numeri offensivi dell’Inter fin qui?

«Benissimo, la squadra ha un attacco molto forte e soprattutto per Chivu c’è la possibilità di cambiare interpreti a seconda dei momenti dei singoli. Lautaro e Thuram sono fortissimi, Pio Esposito e Bonny forti. Per un allenatore avere l’imbarazzo della scelta è una grandissima fortuna: se qualcuno dovesse riposare, il tecnico avrebbe altre certezze. Tutti e 4 gli attaccanti dell’Inter farebbero gola a qualsiasi squadra italiana, giocherebbero titolari ovunque».

Il suo percorso è simile a quello di Esposito, entrambi siete cresciuti a Brescia. Come valuta Pio?

«Conosco suo papà da un pezzo, anche tutti i suoi fratelli. Sono persone serie, oneste e dei grandi professionisti. Tengono molto alle squadre per cui giocano. So bene il valore del Pio di oggi e soprattutto quello che potrà dare in futuro. Con lui, l’Inter ha trovato l’attaccante ideale. E poi è giovanissimo, pensi per quanti anni ancora potrà giocare da protagonista...».

Ha notato differenze tra Inter e Nazionale per quanto riguarda l’apporto di Pio?

«No, mi pare sia lo stesso in entrambe le realtà. Anzi, credo sia logico che allenandosi tutti i giorni con l’Inter gli venga naturale trovare un’intesa maggiore con i compagni di squadra nerazzurri. L’importante è che, come fa, ovunque vada lasci il segno: sempre pronto al momento giusto, forte di testa, negli anticipi, sia di destro che di sinistro».

Lautaro, Thuram, Pio, Bonny: la scelta non manca.

«È vero, sono in tanti, ma l’Inter gioca il campionato, la Champions, la Coppa Italia, la Supercoppa. Quindi lo spazio è importante per tutti. Una squadra come l’Inter deve avere molti attaccanti forti. La storia dimostra che quando c’è una sola punta che deve giocare tutte le partite, poi i problemi arrivano. Lautaro è il più forte di tutti, ma in questo momento Thuram è spaventoso mentre Pio e Bonny rappresentano due belle novità».

L’attacco di Chivu è il più forte d’Italia?

«Sì. Sono tutti bravi e complementari. Anche Milan, Roma e Napoli ne hanno di forti, ma la differenza nel far rendere meglio i propri la fa il resto della squadra, che è più forte. All’Inter sono tutti bravi, anche il portiere che costruisce, i difensori e i centrocampisti, che creano tanto e lavorano molto affinché le punte rendano al meglio».

Un organico profondo come quello nerazzurro sarà determinante anche per andare avanti in Champions League?

«C’è stata una partenza un po’ a rilento, ma le squadre contro cui l’Inter ha giocato all’inizio si trovavano, in quel momento, in una condizione atletica migliore. È quello il motivo per cui l’Inter ha sofferto un po’. Ma la squadra ha già dimostrato che ci sono spazio e tempo per recuperare».

Vede l’Inter favorita anche per quanto riguarda il campionato?

«Assolutamente, nonostante la Lazio stia ancora resistendo penso che l’Inter sia la favorita numero uno. Certo, ci sono anche la Roma, il Milan, la stessa squadra di Gattuso. Però i nerazzurri, con un attacco così...».