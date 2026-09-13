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Lautaro Martinez, da animale d'area qual è, ha tutte le intenzioni di tornare quanto prima al gol. Il calendario gli dà una mano, visto che a San Siro arriva l'Udinese, una delle vittime preferite del Toro:

Un anno fa, Inter-Udinese era stata una sconfitta molto particolare per l'Inter (Getty Images)

"Non un’avversaria come tutte le altre. Quello contro l’Udinese per Lautaro Martinez è diventato un vero e proprio appuntamento fisso, visto che dalla stagione 2020/21 in poi l’argentino ha sempre fatto gol ai friulani almeno una volta nelle sfide di campionato tra andata e ritorno. Dunque da quando la punta di Bahia Blanca è arrivata in Italia, soltanto nelle prime due stagioni non ha trovato la via del gol contro i bianconeri, ma poi non si è più fermato".

"Il conteggio è già a sei stagioni consecutive e quella di domani a San Siro può essere l’occasione buona per inseguire i vertici della classifica cannonieri e difendere quanto conquistato l’anno scorso in termini di reti fatte. In questo filotto consecutivo ai friulani Lautaro ha segnato in tutto 7 reti, a partire dalla doppietta di due anni fa e dalla stoccata decisiva della passata stagione a inizio 2026 a Udine. Domani sarà l’ora di un nuovo capitolo, ma si riparte dall’ultimo weekend dove contro il Napoli si è sbloccato il suo gemello del gol Thuram e Lautaro stesso è tornato protagonista assoluto in fase realizzativa".

(Fonte: Corriere dello Sport)