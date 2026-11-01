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Prima sconfitta in campionato per l'Inter, che perde 3-1 contro il Milan e allunga a 8 la striscia di derby consecutivi senza vittorie. Serataccia per i nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport: "Il Milan ha fatto lo scherzetto e si è pure mangiato un dolcetto. E così per l'Inter, oltre che un Halloween, è stato un altro derby da incubo. Le sconfitte consecutive, infatti, con il Diavolo sono diventate 4 e la striscia di stracittadine senza vittorie si è allungata a 8. Pur cambiando allenatore, c'è proprio la sensazione che i rossoneri riescano a interpretare meglio questa sfida: come atteggiamento, come applicazione, come disponibilità al sacrificio. E stavolta a Chivu non è servito nemmeno cambiare modulo. Anzi, la mossa a sorpresa – Thuram unica punta, con Diouf e Sucic alle sue spalle -, non solo non ha dato frutti, ma forse ha complicato ancora di più le idee a troppi nerazzurri".

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"Sorprendente, peraltro, che Chivu non si sia presto corretto in corsa, aggiungendo un'altra punta, per affiancare un Thuram apparso troppo solo. Lo ha fatto solo dopo 80', inserendo sia Esposito sia Bonny. Non è cambiato nulla, ma l'avesse fatto prima? Il quesito resta senza risposta. Ma l'Inter ne deve cercare sicuramente altre. Ad esempio provare a capire perché su 11 gare ufficiali, sia andata sotto ben 8 volte. In 5 occasioni, ha rimontato, conquistando 4 vittorie. Ma non può andare sempre bene".