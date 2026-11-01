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Ottavo derby consecutivo senza vittorie per l'Inter, che perde 3-1 contro il Milan e ottiene la prima sconfitta in campionato. Questa l'analisi di Tuttosport: "Dolcetto per Amorim - tornato a -4 dall'Inter - mentre lo scherzetto è toccato a Chivu che ha perso la terza stracittadina su tre da quando siede sulla panchina nerazzurra e oggi rischia di veder scappare via la Lazio, impegnata all'Olimpico con il Cagliari.

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Derby davvero delle streghe per la sua squadra: oltre a Provedel (lasciato a casa perché vittima di una sindrome influenzale) pure Esposito e Bonny hanno avuto la febbre e questo ha decapitato un attacco già privo di capitan Lautaro. Questo spiega perché l'allenatore, con l'Inter sotto 3-1, abbia fatto i primi cambi soltanto a venti minuti dalla fine e i due attaccanti - ovvero Esposito e Bonny - li abbia tenuti in panchina fino al 38' del secondo tempo. Piccolo particolare: nella rifinitura di venerdì mattina per tutto l'allenamento erano stati provati Pio e Thuram al centro dell'attacco, segno di come l'intenzione fosse quella di schierare il centravanti della Nazionale che già era rimasto in panchina a Venezia fino a mezz'ora dalla fine".