Tre vittorie su tre in campionato e il successo in rimonta sul Napoli lanciano i nerazzurri verso il Bernabeu. L’esterno resta in dubbio per il Real
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Per l’Inter è già giornata di vigilia. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di archiviare subito il successo per 3-2 in rimonta sul Napoli a San Siro e tuffarsi sulla Champions League.
La squadra di Chivu è attesa dall’esordio nella League Phase della nuova edizione al Bernabeu contro il Real Madrid di Josè Mourinho.
Inter, umore alle stelle
Il quotidiano Libero si concentra sull’umore dei nerazzurri:
“L’Inter domani giocherà in casa del Real Madrid con l’umore alle stelle, grazie alle tre vittorie su tre in campionato, con tanto di rimonta incredibile contro lo stesso Napoli”.
Dimarco in dubbio per Real-Inter
“Difficile che possa essere della partita Federico Dimarco, uscito malconcio dalla sfida di San Siro. L’esterno mancino è stato sostituito per una distorsione al ginocchio, che tuttavia non preoccupa Cristian Chivu.
Chivu e gli scontri diretti
“Il tecnico dell’Inter sta vivendo un momento fantastico e può godersi finalmente una vittoria in uno scontro diretto, dopo le tante polemiche da lui stesso alimentate”.
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