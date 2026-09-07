Per l’Inter è già giornata di vigilia. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di archiviare subito il successo per 3-2 in rimonta sul Napoli a San Siro e tuffarsi sulla Champions League.

La squadra di Chivu è attesa dall’esordio nella League Phase della nuova edizione al Bernabeu contro il Real Madrid di Josè Mourinho.

Getty Images

Inter, umore alle stelle

Il quotidiano Libero si concentra sull’umore dei nerazzurri:

“L’Inter domani giocherà in casa del Real Madrid con l’umore alle stelle, grazie alle tre vittorie su tre in campionato, con tanto di rimonta incredibile contro lo stesso Napoli”.

Getty Images

Dimarco in dubbio per Real-Inter

“Difficile che possa essere della partita Federico Dimarco, uscito malconcio dalla sfida di San Siro. L’esterno mancino è stato sostituito per una distorsione al ginocchio, che tuttavia non preoccupa Cristian Chivu.

Getty Images

Chivu e gli scontri diretti

“Il tecnico dell’Inter sta vivendo un momento fantastico e può godersi finalmente una vittoria in uno scontro diretto, dopo le tante polemiche da lui stesso alimentate”.