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Anche l'edizione odierna di Libero si sofferma sull'esito del sorteggio di Champions League tenutosi ieri a Montecarlo. Si legge nel focus dedicato all'evento:

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: The UEFA Champions League trophy is displayed inside the stadium prior to the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

"Il sorteggio della cosiddetta League Phase, fase campionato, regala subito gli incroci emozionanti che solo la Champions sa offrire: Mourinho, tornato al Real Madrid con il quale si fermò tre volte in semifinale tra il 2011 e il 2013 sfiderà le sue amatissime ex, l'Inter (al Bernabeu) e la Roma (all'Olimpico).

Subito dopo la mano di Henry pesca l'Inter: dalla prima fascia, oltre al Real Madrid, ecco il Liverpool (in casa); dalla seconda fascia il Bruges (casa) e il Borussia Dortmund (trasferta); dalla terza Shakhtar (casa) e Fevenoord (trasferta); dalla quarta Stoccarda (casa) e Slovan Bratislava (trasferta). Per il presidente Marotta l'Inter «ha l'obbligo di dare il massimo e rispettare la storia del club e il diritto di sognare»".