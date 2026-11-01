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Cristian Chivu è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Libero critica apertamente le scelte del tecnico dell'Inter: "Nel chiedere provincialismo, Chivu pecca di presunzione. Come puoi pensare che il 3-4-2-1 che mai ha funzionato nell'Inter, non essendoci gli interpreti adatti (né a centrocampo, né sulla trequarti e nemmeno in attacco, a dirla tutta), funzioni all'improvviso? In un derby che non vinci da 7 precedenti nel bel mezzo di un ciclo di partite infernale? Non si critica la mossa a sorpresa, sempre lieta in una grande partita per sparigliare le carte: si critica questa mossa nello specifico. Se proprio vuoi sorprendere, a quel punto, schieri tutte e tre le punte insieme in un vero 3-4-3 con Thuram e Bonny ai fianchi di Esposito, per dirne una. Così togli i riferimenti ai tre centrocampisti, cancelli Diouf che funziona sugli isolamenti esterni e non nei mezzi spazi interni, scopri lo spazio davanti ai terzi di difesa e isoli Thuram".

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"È chiaro che Chivu ha depositato in questo cambio di modulo un messaggio di cautela, rispetto e attenzione diretto ai suoi giocatori: non sottovalutiamo il Milan e non approcciamo come se fosse una squadra inferiore. Chiede il "provincialismo" già nominato alla vigilia, ma lo fa con una mossa presuntuosa. Quando snaturi una squadra come l'Inter, fortemente radicata nei meccanismi del 3-5-2 stratificati in un tempo lungo sette anni, e quando sbugiardi un lungo discorso sul calcio offensivo e sull'andare all'attacco, ottieni il risultato contrario e vai sotto per la sesta volta in campionato. E la rimonta non è sempre possibile. Non in un derby e non a una squadra, il Milan, con più energia".