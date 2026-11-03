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Stasera, l'Inter affronta il Feyenoord consapevole che ottenere i tre punti è pressoché obbligatorio per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. A tal proposito, Libero scrive:

"Giocare senza poter sbagliare è una sensazione che può fare solo bene all’Inter. Sarebbe un peso per una squadra immatura e in crisi, tutto ciò che l’Inter non è. Chivu può contare su un gruppo maturo e consapevole, che ne ha passate tante e superate anche di più, ad esempio il passare dalle delusioni per le finali di Champions perse agli scudetti vinti. Deve solo ricordare come si fa, come si trasformano le difficoltà e le critiche in motivazioni per approcciare bene le partite".

(Fonte: Libero)