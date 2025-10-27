Libero – Marotta ha fatto da papà anche a Conte. Un anno fa parlava di…

Il giornale ritrova i precedenti sulla questione arbitrale che ha riguardato il rapporto tra l'attuale presidente dell'Inter e l'allenatore del Napoli che in passato sono stati dalla stessa parte

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 18:16)

Il quotidiano Libero è tornato sulla partita tra Napoli e Inter e sui veleni che ne sono derivati. "A partire dalla gestione arbitrale,che non è piaciuta a nessuno e men che meno ai vertici arbitrali.

La scelta dell’arbitro Mariani e del suo assistente Bindoni nell’episodio del rigore concesso al Napoli era molto più che dubbia, ma di certo ricompresa nella categoria dei cosiddetti“rigorini” ai quali Rocchi ha dichiarato guerra. E soprattutto è stato fischiato in maniera inconsueta e considerata totalmente sbagliata, 8 secondi di ritardo e nessuna review. Per questo i due arbitri saranno fermati", si legge sul quotidiano.

"Ciò avvalora la protesta nel post-partita da parte del presidente dell’Inter Beppe Marotta e che tanto ha fatto infuriare Antonio Conte. Il tecnico partenopeo ha detto: «Una grande squadra deve valutare il perché ha perso, non appellarsi a queste cose. Io non avrei permesso ad un mio dirigente di fare queste considerazioni. Non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà». Eppure proprio lui nel novembre 2019, mentre era sulla panchina dell'Inter, dopo la sconfitta contro il Borussia esplose nel post gara e chiese l'intervento della società. E un anno fa sbottò contro gli arbitri per un rigore dato all'Inter, e sbagliato da Calhoglu, e si era chiesto perché il VAR non fosse intervenuto per annullarlo. Stesso arbitro della partita di sabato sera, Mariani", aggiunge Libero.

"Conte sosteneva di voler ragionare per il bene del calcio. Aveva pure ragione, ma l'altra sera il principio non era tra le priorità. Sicuramente Marotta lo ha difeso in passato. Dopo Juve-Siena quando non fu dato un rigore per un braccio di Vergassola. E a gennaio 2013, Marotta attaccò guida per le origini di Torre Annunziata dopo Juve-Genoa: «Per un arbitro della provincia di Napoli ci sono difficoltà a venire ad arbitrare noi». Insomma, ilgenitore, alle volte, l’hanno fatto anche a lui", chiude la questione il giornale.

(Fonte: Libero)