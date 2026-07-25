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Come sarà la nuova Italia di Andrea Pirlo? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, secondo cui nel nuovo ciclo azzurro potrebbero far parte diversi giocatori dell'Inter. Si legge:

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"Pirlo potrebbe sposare il doppio centravanti. Perché in attacco le scelte interessanti non mancano: alla sicurezza Kean si può aggiungere il rampante Pio Esposito, che nelle due amichevoli con Silvio Baldini ha segnato i due gol dell’Italia. E poi andrà valutata la condizione di Scamacca che resta un attaccante di valore, senza dimenticare Retegui e il jolly Raspadori. Il problema semmai può essere l’equilibrio sulle fasce: l’Italia ha due grandi esterni, il giovane Palestra e l’esperto Dimarco, entrambi però più efficaci se sfruttati da “quinti”. In un ipotetico 4-2-3-1 o 4-4-2, è difficile immaginare che Pirlo li schieri contemporaneamente da esterni bassi. E’ invece logico pensare a Calafiori terzino più bloccato a sinistra e Dimarco in posizione avanzata".

"A centrocampo siamo messi bene, perché due titolari del livello di Tonali e Barella, con Pisilli e Locatelli pronti a subentrare, dovrebbero accontentare le richieste di Pirlo. Tonali, tra l’altro, si ispirava all’illustre predecessore in regia quando giocava nel Brescia. Dove non esistono numeri confortanti è nel pacchetto difensivo: Mancini sembra ormai aver raggiunto una maturità che lo rende indispensabile, mentre Bastoni deve dimenticare una stagione orribile culminata nel tackle costatogli l’espulsione in Bosnia. Calafiori, si diceva, potrebbe allargarsi in fascia. Gatti è considerato una riserva. E Buongiorno è un altro calciatore in difficoltà per motivi fisici. Servono rinforzi nella prospettiva degli Europei 2028 e soprattutto degli agognati Mondiali 2030".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)