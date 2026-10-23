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Inter-Fiorentina sarà una sfida anche tra Beppe Marotta, presidente nerazzurro, a Fabio Paratici, direttore generale viola. La Nazione entra nel vivo del rapporto logorato tra i due dirigenti:

"Da amici inseparabili a rivali, passando per 14 anni di successi e ferite mai rimarginate. Domenica a San Siro, in occasione di Inter-Fiorentina, andrà in scena anche un’altra partita: quella tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, un tempo super alleati e oggi protagonisti di un rapporto logorato. Ma anche uno scontro di potere, tra chi oggi rappresenta il vertice della dirigenza calcistica italiana e chi, dopo qualche anno lontano dai riflettori, sta cercando di riconquistare un ruolo di primo piano".

"Marotta, presidente dell’Inter e uomo forte del sistema, contro Paratici, deciso a riportare la Fiorentina (e se stesso) al centro della scena. I due, per la verità, si erano già ritrovati a marzo al Franchi, in un 1-1 segnato dalle proteste nerazzurre per un rigore negato. Un precedente che - anche alla luce delle recenti polemiche viola - potrebbe alzare ancor di più i decibel della tensione".

(Fonte: La Nazione)