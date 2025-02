Mercato, ecco quanto ha speso la Serie A: mai così negli ultimi 15 anni

Dopo diverso tempo, la Serie A è tornata a non badare a spese sul mercato arrivando a mettere sul piatto fino a 230 milioni, la seconda cifra invernale più alta dal 2010 ad oggi. "Più del doppio dell’anno scorso (110), quasi sette volte di più rispetto ai miseri 33 di gennaio 2023, quando le big rimasero immobili e fra i club più spendaccioni ci fu lo Spezia, poi retrocesso. Per ritrovare cifre più alte bisogna prendere in considerazione le tre sessioni dal 2007 al 2009, ma era un’altra serie A come dimostrano le due Champions di Milan (Atene) e Inter (Madrid)", sottolinea il Corriere della Sera.