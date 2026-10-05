Il Messaggero ne è sicuro: c'è un reparto in cui la Roma è addirittura più forte dell'Inter. Ecco l'analisi del quotidiano
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Il Messaggero ne è sicuro: c'è un reparto in cui la Roma è addirittura più forte dell'Inter. Ecco l'analisi del quotidiano sulla difesa giallorossa: "Qui si inseriscono i fantastici quattro, ai quali aggiungere Ghilardi e Kourielakis. Un pacchetto di centrali del genere - Ndicka, Mancini, Belardi e Hermoso - in serie A non ce l'ha nessuno. Nemmeno l'Inter campione d'Italia.
Senza dimenticare che dietro di loro, tra i pali, gioca Svilar, da tempo il miglior portiere del campionato. Gasp ha solo l'imbarazzo della scelta, potendo permettersi di non far giocare in partenza l'ivoriano contro l'Inter, preferendogli Balerdi, e presumibilmente riproporlo proprio al posto dell'argentino domenica.
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