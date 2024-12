Potrebbero costare caro le dichiarazioni rilasciate da Paulo Fonseca al termine di Atalanta-Milan. Il tecnico portoghese è stato molto duro nei confronti dell'arbitro La Penna. Dichiarazioni che sono state acquisite dalla Procura Figc. Come sottolinea il Corriere della Sera, dopo la chiusura delle indagini, all’allenatore portoghese ieri è stata formalmente contestata la violazione dell’articolo 23 del Codice di giustizia sportiva, che riguarda le dichiarazioni lesive. Anche il Milan è coinvolto per responsabilità oggettiva.

"Ora bisogna attendere l’entità delle sanzioni: si va dalla multa alla squalifica, ma il club rossonero potrebbe puntare a un patteggiamento, per provare a strappare una multa anche salata anziché una squalifica. Domenica sera contro il Genoa è in programma la festa per i 125 anni di fondazione: una celebrazione in pompa magna senza l’allenatore in panchina non sarebbe il massimo".