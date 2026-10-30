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In occasione del derby di domani sera Federico Dimarco sarà uno degli osservati speciali. L'inizio di stagione per il numero 32 dell'Inter, infatti, non è stato dei migliori. Una partita come quella contro il Milan potrebbe rappresentare una svolta stagionale importante, come scrive il Corriere dello Sport:

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"Per il ventottenne numero 32 il derby di domani sera può rappresentare la partita della svolta stagionale. Il Milan è la squadra che in assoluto ha sfidato di più in carriera (ben 18 volte), segnando due reti tra la Serie A 2024/25 e la Supercoppa italiana (2022/23). Sullo sfondo c’è ovviamente la questione del rinnovo contrattuale, in attesa che le trattative entrino nel vivo, ma per questi colori - indossati fin da bambino - Dimarco vuole dare il massimo e ristabilire le gerarchie sulla corsia mancina".

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"Di certo dai momenti negativi l’esterno ha sempre saputo rinascere e infatti l’exploit della stagione scorsa era nato proprio dalle ceneri della finale di Monaco, dopo la quale lui stesso aveva ammesso di aver resettato tutto per ripartire ancora più forte. Stavolta non c’è tempo per fermarsi perché il calendario non ammette alcuna tregua e lo smalto migliore va trovato praticamente sul campo durante le partite. Anche per questo Dimarco è in missione e il popolo interista lo aspetta in uno dei primi snodi fondamentali di questa stagione".

(Fonte: Corriere dello Sport)