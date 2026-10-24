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Passano gli anni, ma lui non passa mai di moda. Henrikh Mkhitaryan continua a essere un pilastro di questa Inter, nonostante, gioco forza, il suo minutaggio in campo sia diminuito. Anche contro lo Shakhtar Donetsk, ha dato prova della sua utilità in questa squadra e della sua maturità calcistica. Evidentemente, come scrive Il Giorno, aveva ragione Barella:

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"Quando gli elogi arrivano dall’interno dello spogliatoio, nella circostanza da un pilastro dell’Inter come Niccolò Barella, si può solo essere orgogliosi e certamente lo è il 37enne centrocampista che non smette di stupire. Sta diventando come il vino, vero. Non si oppone all’invecchiamento, ma riesce a sconfiggerlo con un’intelligenza senza eguali (...). E bene ha fatto l’Inter in estate a rinnovare il contratto in scadenza al “professore“ che per qualche settimana aveva addirittura accarezzato l’idea del ritiro. In pochi mesi il giocatore è passato dal dubbio se continuare accettando il rinnovo con ingaggio ridotto, fino all’ultima, piacevolissima sensazione dopo aver regalato ai nerazzurri i primi tre punti in Europa".

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"La verità è che proprio mentre il fisico presenta il conto dell’età, il calcio di Mkhitaryan ha compiuto l’ennesima metamorfosi della sua carriera. Mercoledì ha cominciato dalla panchina, poi è entrato al posto di Bonny ma il frammento di partita contro lo Shakhtar è stato il culmine della perfetta gestione dell’allenatore nei confronti di un giocatore spesso sottovalutato durante la sua carriera. Nel momento di maggiore difficoltà, con l’Inter in dieci uomini a causa del ’rosso’ a Bastoni, Chivu si è girato verso la panchina e non ha avuto dubbi nello scegliere Mkhitaryan. A cui non servono più novanta minuti per piegare la realtà al suo volere, gliene bastano meno".

(Fonte: Il Giorno)