GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Dopo un ottimo avvio di stagione, il Cagliari sta attraversando un momento non facile. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Monza, per la squadra di Pisacane è arrivata un'altra mazzata, stavolta all'Unipol Domus dove il Bologna si è imposto per 2-0.

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, tante le insufficienze per i giocatori del Cagliari, anche per Yanis Massolin che in estate è arrivato in prestito dall'Inter. Per il francese voto 5 con la seguente motivazione: "Fa il sottopunta, ha calcio facile e fisico. Il problema è che si perde nel calcio-camminato. Vale ma deve dimostrarlo".