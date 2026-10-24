Adriano Galliani non è più soltanto un nome che circola nei corridoi della Lega Serie A. L'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della FIGC sta diventando sempre più concreta. E secondo quanto riferisce Silvia Vallini a Sky Sport, ci sarebbe già chi sta lavorando per preparare i documenti necessari a presentarla.

La notizia arriva in una giornata nella quale diversi quotidiani hanno raccontato il crescente malcontento di una parte dei club nei confronti di Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio.

Sky: «I grandi club spingono verso Galliani»

La situazione è cambiata parecchio rispetto a quattro mesi fa, quando Malagò era stato eletto presidente della FIGC con il 68,58% dei voti.

In quell'occasione la Serie A aveva sostenuto quasi unanimemente l'ex presidente del CONI. L'unica eccezione era stata la Lazio.

Adesso, però, quel sostegno non è più così compatto.

Secondo Sky, una parte sempre più numerosa della Lega Serie A, guidata soprattutto dai grandi club, sta valutando di appoggiare Galliani.

L'ex amministratore delegato del Milan, già presidente della Lega Serie A dal 2002 al 2006, avrebbe dato una prima disponibilità, pur riservandosi ancora una decisione definitiva.

Galliani, infatti, non vorrebbe diventare il candidato di una parte contro un'altra. La sua intenzione sarebbe quella di raccogliere un consenso il più possibile ampio tra le diverse componenti del calcio italiano.

Il retroscena sul tesseramento di Galliani

C'è però un particolare raccontato da Sky che rende l'ipotesi della candidatura ancora più concreta.

Secondo le informazioni raccolte dall'emittente, si starebbe già lavorando al tesseramento di Galliani come dirigente accompagnatore di una società dilettantistica lombarda.

Un passaggio che ricorda molto da vicino quanto fatto pochi giorni fa da Giovanni Malagò, diventato dirigente accompagnatore della squadra di calcio a cinque del Circolo Canottieri Aniene.

SM

Il tesseramento è uno dei requisiti necessari per presentare regolarmente la candidatura alla presidenza federale, dopo le controversie che hanno accompagnato la precedente elezione.

Per Galliani, dunque, sarebbero già in preparazione sia questo passaggio sia gli altri documenti necessari.

Una decisione definitiva sulla sua disponibilità è attesa nei prossimi giorni.

Inter, Marotta tra i protagonisti della possibile svolta

La questione riguarda da vicino anche l'Inter.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Beppe Marotta e Luca Percassi sarebbero tra i dirigenti maggiormente impegnati nel tentativo di costruire un'alternativa a Malagò.

Sky non fa direttamente i nomi dei presidenti coinvolti, ma conferma che a spingere verso Galliani sono soprattutto le società più importanti della Serie A.

Il motivo del cambio di orientamento sarebbe legato anche al rapporto tra Malagò e i club.

Una parte delle società, pur riconoscendo le qualità e l'esperienza dell'ex presidente del CONI, non avrebbe gradito alcune decisioni prese negli ultimi mesi senza un confronto sufficiente con chi lo aveva sostenuto.

Da qui l'idea di individuare una figura diversa per la guida della Federazione.

Galliani potrebbe avere anche l'appoggio di Abete

Sky aggiunge un altro dettaglio sugli equilibri elettorali.

Qualora Galliani decidesse di candidarsi, potrebbe contare anche sull'appoggio di Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che non si ricandiderà.

Abete avrebbe provato a convincere anche Matteo Marani, presidente della Lega Pro, a prendere in considerazione una candidatura. Marani, però, preferirebbe portare avanti il proprio incarico fino alla scadenza naturale.

La Lega Pro, almeno per il momento, non si è schierata.

Secondo la ricostruzione di Sky, chi riuscirà a ottenere il sostegno della Serie A potrebbe raccogliere anche quello della Serie B e delle componenti che rappresentano allenatori e calciatori.

Malagò non si arrende

Nonostante il cambio di clima, Malagò resta intenzionato a giocarsi le proprie possibilità fino alla fine.

L'attuale commissario può contare su rapporti consolidati nel mondo dello sport e sta lavorando direttamente con i singoli presidenti per cercare di ricompattare il fronte che lo aveva sostenuto.

Il prossimo passaggio sarà decisivo: entro il 4 novembre dovranno essere presentate le candidature, mentre le elezioni sono previste per il 14 dicembre.

Secondo Sky, la Serie A vorrebbe arrivare a una candidatura unitaria. Resta però da capire quale sarà il nome scelto: Giovanni Malagò oppure Adriano Galliani.

La partita è aperta. E il lavoro già avviato per il possibile tesseramento di Galliani dimostra che l'alternativa all'attuale commissario viene ormai presa molto seriamente.