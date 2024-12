"Scopriremo il futuro stasera alle 19, in diretta da Miami, su Dazn, da ieri broadcast del torneo che, incredibile, andrà in tv gratis. Succedeva quando non esistevano pay-tv e non si pagavano i diritti sull’aria che si respira. Una bella notizia per gli appassionati che come per un Mondiale “vero”, potranno seguire il meglio del calcio: City e Real, Boca e River, Botafogo e Flamengo, per la prima volta assieme in un mega-torneo a 32 squadre. Con tutta la bellezza e le complicazioni del caso".