Il Mondiale per Club sta prendendo forma. Domani, 5 dicembre, i sorteggi della fase a gironi in cui sarà ovviamente presente anche l'Inter, che farà parte delle squadre in seconda fascia. La competizione ha da oggi anche il broadcaster pronto a trasmettere tutte le partite: sarà DAZN, che lo farà in forma gratuita. Ma dove si giocheranno le gare della competizione che prenderà il via il prossimo 15 giugno?