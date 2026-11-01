L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la direzione di gara dell'arbitro Guida nel derby di ieri tra Milan e Inter
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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la direzione di gara dell'arbitro Guida nel derby di ieri tra Milan e Inter:
"Partita ben gestita da Guida, peccato per l’errore sul rigore: errore poi sanato dal Var. Al 40’ contatto tra De Winter e Thuram in area rossonera: il difensore del Milan tocca da dietro il francese, troppo poco per il rigore. Al 43’ giusto il calcio di punizione che poi genera il 3-1 di Moreira: Barella usa le mani per tirare giù Musah al limite dell’aria. Al 49’ il primo giallo della partita per De Winter che cintura Thuram a centrocampo. Al 69’ intervento sul pallone di Pavlovic su Barella a centro area".
"Al 75’ Guida concede un calcio di rigore all’Inter per un fallo di mano di Gila su cross di Mkhitaryan dalla sinistra: palla presa chiaramente di petto dal difensore del Milan. Penalty poi giustamente (e velocemente) tolto al Var dall’arbitro, forse ingannato dal movimento del braccio di Gila. All’ 89’ intervento di Carlos Augusto su Hutchinson sul piede del rossonero: giallo inevitabile".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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