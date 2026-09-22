Così Il Mattino nel raccontare quanto accaduto nello spogliatoio del Franchi dopo il pari del Napoli contro la Fiorentina tra Allegri e la squadra
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"Era il 9 novembre di un anno fa quando Conte parlò del «morto che non voleva accompagnare». 315 giorni dopo, nello spogliatoio di Firenze, eccoli i fantasmi ancestrali riapparire". Così Il Mattino nel raccontare quanto accaduto nello spogliatoio del Franchi dopo il pari del Napoli contro la Fiorentina.
Ecco il retroscena: "Uno a uno. Come in un ritorno agli inferi. Improvvisamente sembra essere piombati indietro nel tempo, con un altro allenatore, Allegri, furioso contro il Napoli per una prestazione che ha considerato inaccettabile, per una prova troppo al di sotto di una squadra ambiziosa.
Pugni contro le pareti, urla, parole pesanti per la prestazione, la minaccia che tutto debba cambiare velocemente perché non ha visto fame, rabbia, voglia di vincere", svela il quotidiano.
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