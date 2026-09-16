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Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Massimiliano Allegri, protagonista di un inizio complicato col Napoli, e di Luciano Spalletti, reduce dalla clamorosa sconfitta della sua Juventus contro il Sassuolo. Ecco che cosa risulta sul futuro dei due tecnici, ma non solo: da monitorare c'è infatti anche la posizione di Antonio Conte.

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ALLEGRI - "Si era parlato tanto del Napoli durante gli ultimi giorni. È vero che il Napoli ha perso un paio di partite, tra l'altro contro Como, Inter e Arsenal, ma il Napoli non è che abbia fatto chissà quali disastri. Sicuramente Massimiliano Allegri sta lavorando con una squadra diversa, nuova. È stato un inizio di stagione non semplice; intanto poi ha battuto il Bologna. Il Napoli non ha mai avuto conversazioni durante le ultime settimane con alcun allenatore. Si era parlato di Palladino perché è andato a vedere una partita, ma in realtà Raffaele Palladino, come tutti gli allenatori importanti, viaggia, studia, migliora, guarda partite. Ma non vuol dire che Palladino stesse andando ad allenare il Napoli. De Laurentiis ha fatto un contratto importante ad Allegri e De Laurentiis, al momento, resta assolutamente convinto della scelta che ha fatto. Poi Allegri, come tutti, è soggetto a revisioni legate ai risultati, ma oggi il discorso resta assolutamente sotto controllo.

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SPALLETTI E CONTE - "Chiaramente Luciano Spalletti conosce molto bene il nostro calcio ed è fisiologico quando alleni squadre così importanti. Oggi possiamo dire che Luciano Spalletti resta assolutamente al timone della Juventus. L'ha confermato lo stesso Carnevali. Da parte della società il messaggio, sia pubblico che privato, è molto chiaro. Conte, se avesse voluto andare a prendere altri progetti anche all'estero, avrebbe avuto assolutamente la possibilità di farlo. L'Al Ahli l'ha contattato, offrendo uno stipendio che non c'entra nulla con il nostro calcio, e Conte ha rifiutato. È stato anche accostato al Fenerbahçe, ma oggi non risulta che Antonio Conte abbia voglia di fare questo tipo di esperienza. Quindi sicuramente Conte aspetta il progetto giusto".

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