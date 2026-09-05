Il centravanti del Napoli torna al Meazza da secondo acquisto più costoso nella storia del club: cinque presenze a Milano e ancora nessun gol
VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi
Rasmus Hojlund torna a San Siro. L’attaccante danese del Napoli è pronto a sfidare l’Inter al Meazza con l’obiettivo di segnare il suo primo gol nello stadio milanese.
Finora, infatti, non ci è mai riuscito nelle cinque partite giocate a Milano con Napoli e Atalanta: tre incroci con i nerazzurri e due con il Diavolo (colpito però a Riyadh, nella semifinale della Supercoppa italiana vinta a dicembre 2025).
Hojlund contro la difesa dell'Inter
Il Corriere dello Sport evidenzia il livello di difficoltà della sfida per Rasmus Hojlund, indipendentemente da quelle che saranno le scelte di Chivu:
“Tra Stones, Bisseck, Bastoni, Akanji e Pavard non sarà una vita facile: è inevitabile immaginare una serata complicata per Hojlund, a prescindere dalle scelte di Chivu. Ma anche Rasmus è uno che sa rendere molto difficile le giornate dei suoi diretti avversari, sia nei duelli corpo a corpo sia quando riesce ad azzannare gli spazi o ad andare in campo aperto: Allegri ha un centravanti che gli consente più soluzioni e tutto sta nel trovare la chiave e i meccanismi giusti per consentirgli di sprigionare la sua potenza”.
I numeri di Hojlund
Sulle spalle del danese pesano i numeri:
“È lui, dall’alto dei 50 milioni pagati allo United dopo il riscatto estivo, il colpo più ricco degli ultimi anni (6 milioni per il prestito e 44 per acquistarlo definitivamente). Dopo Osimhen è l’attaccante più pagato nella storia del Napoli, anche più di Higuain. Anzi, per la precisione, si tratta del secondo acquisto più costoso nella centenaria storia del club. Numeri e dati che restano ma che oggi finiranno tutti nel cassetto: alle 18 si gioca, comanda il calcio, il pallone supremo. E Hojlund insisterà nella sua missione: il primo gol della sua carriera a San Siro”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA