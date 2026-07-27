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Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro della Nazionale. L'opzione di Pirlo come tecnico azzurro sta venendo meno e con lui anche Maldini potrebbe rinunciare all'incarico. Il presidente Malagò starebbe già valutando le possibili alternative.

"Se invece Malagò decidesse di essere coerente con il suo progetto a lunga scadenza, servirebbe urgentemente un nuovo “braccio destro” esperto di calcio. Non ce ne sono tanti in giro. L’identikit corrisponde a un altro ex giocatore “pensante”, capitano dell’Italia campione d’Europa, due lauree e oggi dirigente della Juve: Giorgio Chiellini. Da luglio Chiellini ha cambiato ruolo nel club bianconero. Era capo delle relazioni istituzionali, oggi è Chief Club Affairs Officer che, qualsiasi cosa significhi, prevede compiti meno “di campo” e più dirigenziali", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Se davvero fosse Chiellini il nuovo dt — usiamo tutte le cautele del caso — potrebbe tornare in pista il nome di Antonio Conte, rimasto ai margini nell’ultima fase delle trattative, quando si stringeva sui nomi e il suo è uscito dalla lista finale, anzi non è mai entrato. C’è una spiegazione tecnica: il calcio che ha descritto Maldini in conferenza sarebbe diverso da quello dell’ex allenatore del Napoli. Chissà se è proprio così. Ma con il debutto in Nations tra meno di due mesi, il 25 settembre a Roma, Italia-Belgio, non ci sarebbe tempo da perdere. La Serie A ha chiesto Conte e s’è detta pronta a contribuire al suo ingaggio che, si sa, non potrebbe essere inferiore ai cinque/sei milioni. Chiellini è stato allenato da Conte nel triennio 2011-14 alla Juve, c’è sintonia umana oltre che professionale. Difficilmente Conte accetterebbe di essere l’opzione di riserva di Pirlo, ma con una nuova ripartenza tutto cambierebbe. Maldini non vuole né Mancini né Conte: non è un mistero. Però, se Pirlo fosse out, e Maldini con lui, si tornerebbe a quei due nomi. Se poi spuntasse una sorpresa? Lo scopriremo la prossima puntata", aggiunge Gazzetta.