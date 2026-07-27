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Della situazione della Nazionale, del futuro della panchina azzurra e di quello di Maldini ha parlato il giornalista Giancarlo Padovan sulle pagine del Messaggero Veneto:

"Adesso sia Malagò, sia la coppia Maldini-Leonardo sono in un ginepraio. Hanno sbagliato a pubblicizzare la candidatura Guardiola (forse perché volevano farsi belli agli occhi degli italiani), hanno trascurato l'inadeguatezza di Pirlo (forse perché pensavano di poterlo indirizzare nelle scelte tecniche), hanno ignorato quali fosse la situazione personale (figlio) e professionale (sponsor russo) del possibile ct, al vaglio delle norme e, quel che non conta meno, dell'opinione pubblica.

Come se ne esce? Delle due, l'una: o Pirlo fa un passo indietro o lo fa Maldini con Leonardo, lasciando al solo presidente federale l'onere della scelta (e tutti sappiamo che Malago voleva Mancini, mentre la Lega di Serie A spinge per Conte). Conoscendo Maldini e, al contrario di ciò che sembra, la sua impulsività (fu così che se ne andò dal Milan), non mi sentirei di escludere nemmeno il ribaltone. Con grande scorno per Malagò (potrebbe restare dopo una serie di gaffe di questo genere?) e tutta le nuova politica federale. Che, al momento, è peggio dell'antica".