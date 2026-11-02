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Tra le pagine dell'edizione odierna del Messaggero Veneto, Giancarlo Padovan, giornalista, ha criticato duramente l'Inter e Cristian Chivu dopo la sconfitta nel derby: "Spero che qualcuno ricordi quel che scrissi due settimane fa e, soprattutto, ciò che andavo ripetendo l’anno scorso. Ovvero che l’Inter era talmente forte come organico da vincere lo scudetto, nonostante Chivu. Quanto alla stagione attuale, ho ribadito che, prima o poi, l’Inter non avrebbe saputo rimontare lo svantaggio che sistematicamente accumulava ad inizio partita.

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Il derby mi ha dato clamorosamente ragione sia nel risultato che nelle prestazioni. Contro il Milan, per la prima volta in un anno e mezzo, Chivu è passato dall’intoccato 3-5-2 di Simone Inzaghi ad un equilibristico 3-4-2-1, poco sperimentato e per nulla convincente. Da tempo i suoi sostenitori dicevano che avrebbe cambiato qualcosa, forse per dare un’impronta propria alla squadra, ma gli esiti sono stati sconfortanti: Thuram troppo solo, un centrocampo monocorde e prevedibile, la difesa esposta ad ogni scorribanda avversaria.

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Resto convinto che Chivu sia un allenatore ancora immaturo, poco incline ai derby e agli scontri diretti (li perde quasi tutti), per niente competitivo in Champions (l’anno scorso venne eliminato dal Bodo Glimt e quest’anno ha già perso due gare su tre). Probabilmente ha anche qualche problema di gestione delle risorse dell’organico più munito della serie A, nonostante il pieno appoggio dello spogliatoio. La prima sconfitta in campionato, quantunque dolorosa come quella nel derby, non contribuisce, per ora, a metterlo sotto processo, ma certamente è un inciampo che disturba e avvilisce".