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Momento d'oro per Francesco Pio Esposito, che viene dai gol consecutivi con Feyenoord e Como all'Inter e contro Francia e Belgio in Nazionale. Eppure, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, il classe 2005 vive un incredibile paradosso: "Concetto inattaccabile numero uno: Pio Esposito è al centro del nuovo corso di Mancini in Nazionale, titolare e protagonista in tutte le partite giocate dall'Italia.

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Concetto inattaccabile numero due: nell'Inter, quando Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono in forma smagliante, i titolari nell'attacco nerazzurro sono loro. E Pio diventa un asso prezioso da calare a partita in corso. Dai due concetti combinati viene fuori una domanda naturale: il 9 titolare della Nazionale può fare panchina nel club in cui gioca? Nella storia non è mai successo: Gigi Riva, Beppe Meazza, Silvio Piola. Ma pure Spillo Altobelli, Bobo Vieri e Ciro Immobile in tempi più recenti.

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L'ordine segue la classifica all-time dei marcatori in azzurro, paragoni non se ne accostano, ma il punto interrogativo si presenta naturale. Pio Esposito ha raggiunto la doppia cifra in termini di gol segnati dopo 15 presenze appena in azzurro. Una media da urlo, che avrebbe potuto essere persino migliore nel caso in cui il 94 dell'Inter avesse trasformato il calcio di rigore (ininfluente ai fini del risultato) allo scadere della sfida di Nations League di domenica scorsa contro il Belgio".