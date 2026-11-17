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BARCELLONA

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Alessandro Bastoni è sempre uno dei difensori più apprezzati nel panorama europeo. Dopo il Barcellona, per il giocatore dell'Inter si sarebbero fatti sotto anche alcuni club della Premier League.

I rappresentanti di Alessandro Bastoni stanno effettuando una valutazione approfondita delle possibili destinazioni in vista del 2027. Sul difensore dell’Inter è emerso un forte interesse da parte di diversi club di Premier League, con il Chelsea considerato al momento la destinazione inglese più probabile. Lo conferma TEAMtalk.

Getty Images

Il nazionale italiano è da tempo un obiettivo di primo piano del Barcellona, considerato da molti come la sua destinazione preferita. Bastoni, 27 anni, è ritenuto da diversi osservatori il miglior difensore centrale mancino del calcio mondiale e rappresenterebbe un acquisto di grande prestigio per qualsiasi club riuscisse ad assicurarselo. Tuttavia, l'ipotesi di un trasferimento in Spagna è diventata meno concreta, con il Barcellona che avrebbe dato priorità ad altri reparti della rosa in vista della prossima estate. Secondo quanto raccolto da TEAMtalk, all'entourage di Bastoni sarebbero arrivate alcune indicazioni secondo cui l'allenatore blaugrana Hansi Flick non sarebbe completamente convinto che l'italiano sia il profilo ideale per il suo sistema di gioco. Fonti vicine al Barcellona assicurano che il club continui a essere interessato al difensore, ma i suoi rappresentanti non sono convinti che questo interesse possa trasformarsi in una trattativa concreta. La posizione è chiara: Bastoni non prenderà in considerazione il trasferimento in una squadra se l'allenatore non sarà pienamente convinto del suo acquisto.

Questa posizione ha spinto l'entourage del giocatore a valutare altre alternative in giro per l'Europa, avviando contatti con alcuni dei principali club del continente. Soltanto un numero relativamente ristretto di società sarebbe in grado di mettere sul tavolo un'offerta capace di soddisfare le richieste dell'Inter e le ambizioni del difensore.

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