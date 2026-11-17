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La ripresa del campionato potrebbe portare in dote all'Inter una piacevole novità: per la prima volta in assoluto Cristian Chivu potrebbe schierare contemporaneamente John Stones, Curtis Jones e Djed Spence. I tre inglesi, i grandi colpi di mercato arrivati in estate dalla Premier League, per motivi diversi hanno dovuto saltare numerose partite, ma sono ora pronti per dare il loro contributo e far vedere quanto possano impattare nella realtà italiana.

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Stones e Jones, tornati nella lista dei convocati in occasione dell'ultima partita contro il Como, hanno sfruttato la sosta per le Nazionali per lavorare duramente ad Appiano Gentile e per rimettersi in pari con il resto dei compagni dopo i rispettivi infortuni. Il difensore ha collezionato fin qui 4 spezzoni di gara con la maglia nerazzurra, ma non gioca da più di due mesi, dal successo contro l'Udinese del 14 settembre; il centrocampista, invece, ha totalizzato una presenze in più, e non mette piede in campo dal match successivo del 19 settembre contro la Roma. Diverso il discorso riguardante Spence: l'esterno ex Tottenham, dopo aver saltato la prima parte di stagione, è rientrato a disposizione a ottobre e nelle ultime uscite è apparso decisamente in crescita, tanto da riconquistare anche la Nazionale.

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Il progetto di un'Inter "all'inglese", voluto e realizzato in estate, sembra finalmente pronto per vedere la luce. Una squadra più intensa, più aggressiva, con un'impronta più "europea": tutto quello che Cristian Chivu ha in mente da tempo e che, per un motivo o per l'altro, non ha ancora potuto concretizzare. Tocca ora a Stones, Jones e Spence: l'Inter li ha inseguiti e aspettati, adesso è il momento di tradurre queste aspettative sul campo.