Giornata importante in casa Inter: ad Appiano Gentile riprenderanno gli allenamenti e si capirà se Lautaro e Marcus Thuram potranno già aggregarsi al gruppo
VIDEO / Zanetti: "Mai avuto dubbi su Chivu...e Lautaro! Champions, la pensiamo così. Nico Paz..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Giornata importante in casa Inter: ad Appiano Gentile riprenderanno gli allenamenti e si capirà se Lautaro Martinez e Marcus Thuram potranno già aggregarsi al gruppo verso l'Atalanta.
Come spiega Sky, Lautaro ha lavorato bene anche durante la sosta ma c'è l'intenzione di non rischiarlo subito in modo importante: anche perché mercoledì c'è lo Stoccarda e sicuramente sarà quello il momento in cui lo vedremo con più minuti in campo se tutto andrà bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
TeamTalk - Bastoni, il Chelsea sorpassa il Barça: ecco perché. L’Inter ha già il sostituto?
Rassegna stampa
Inter, dopo lo stop Jones vuole cambiare marcia: Chivu lo aspetta. L’inglese prenota un posto
Ultima ora
San Siro, sette consiglieri scrivono a Sala per sospendere la valutazione ambientale perché...
Ultima ora
Pastore: “Esposito? Tra due anni titolare inamovibile dell’Inter. Non roviniamoci la festa”
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.