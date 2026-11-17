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Giornata importante in casa Inter: ad Appiano Gentile riprenderanno gli allenamenti e si capirà se Lautaro Martinez e Marcus Thuram potranno già aggregarsi al gruppo verso l'Atalanta.

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Come spiega Sky, Lautaro ha lavorato bene anche durante la sosta ma c'è l'intenzione di non rischiarlo subito in modo importante: anche perché mercoledì c'è lo Stoccarda e sicuramente sarà quello il momento in cui lo vedremo con più minuti in campo se tutto andrà bene.