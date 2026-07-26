Sono ore delicate attorno alla nomina del prossimo ct dell'Italia. La nomina di Andrea Pirlo ha suscitato grosse polemiche a livello tecnico (lo accusano di poche esperienze importanti) e a livello politico (da allenatore dello United FC di Dubai ha avuto a che fare con un'agenzia di scommesse russa). La Gazzetta dello Sport parla di "un leggero fastidio legato ad accuse strumentali, anche ipocrite, legate ovviamente agli ambienti politici".

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"Il percorso per “svincolarlo” dagli emiratini sta procedendo bene, Pirlo ha già detto sì all’Italia e aspetta solo il via libera definitivo da tutte le parti, ma la riflessione ulteriore chiesta da Malagò è dovuta al legame con lo sponsor. Questione di etica, si dice, ma a tal proposito andrebbe ricordato un precedente: Antonio Conte, c.t. dal 2014 al 2016, il 26 luglio del 2012 fu deferito dalla Procura Federale della Figc nell'ambito dell'inchiesta legata al calcioscommesse. Il 10 agosto fu squalificato dieci mesi (poi ridotta a quattro). Roberto Mancini invece, campione d’Europa in azzurro nel 2021, salutò l’Italia nel 2023 per un contratto a parecchie cifre in Arabia Saudita: 25 milioni netti l’anno fino al 2027. All'epoca, la scelta non fu apprezzata", aggiunge sulle alternative citate per la panchina Azzurra.

Ora Pirlo attende di capire cosa ne sarà del suo futuro e la rosea è certa: il no di Malagò a Pirlo in panchina porterebbe ad una rottura con Maldini e Leonardo che lui stesso ha fatto di tutto per avere a capo della Nazionale italiana.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)