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fcinter1908 news rassegna stampa Retroscena GdS – Portiere Inter, prima di Provedel valutato uno straniero
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Retroscena GdS – Portiere Inter, prima di Provedel valutato uno straniero
La dirigenza nerazzurra come sempre si era mossa su più fronti per cercare un calciatore che rispondesse a tutti i parametri
Ivan Provedel sembra il profilo designato per accompagnare Pepo Martinez l'anno prossimo e chiudere il parco portieri con Raffaele Di Gennaro. Quello della Lazio, non è però l'unico portiere su cui i nerazzurri avevano messo gli occhi nelle ultime settimane. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:
"La cerchia si è ormai ristretta attorno al nome del solo Ivan Provedel, sempre più vicino al trasferimento a Milano. Ha superato definitivamente la concorrenza di Kepa Arrizabalaga dell’Arsenal. Un nome sì valutato, quello dello spagnolo ex Bilbao abituato a fare da dodicesimo in grandi squadre come Gunners, Real Madrid e Chelsea, ma successivamente accantonato".
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