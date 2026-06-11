La dirigenza nerazzurra come sempre si era mossa su più fronti per cercare un calciatore che rispondesse a tutti i parametri

Ivan Provedel sembra il profilo designato per accompagnare Pepo Martinez l'anno prossimo e chiudere il parco portieri con Raffaele Di Gennaro. Quello della Lazio, non è però l'unico portiere su cui i nerazzurri avevano messo gli occhi nelle ultime settimane. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport: