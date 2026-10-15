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In casa Inter la questione portieri è uno dei temi più caldi, a maggior ragione dopo le incertezze mostrate da Josep Martinez: lo spagnolo è reduce da alcuni errori grossolani, e sono ormai in molti a chiedere la promozione di Ivan Provedel. Una situazione che presenta rischi evidenti per Cristian Chivu, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Dopo il terribile dribbling contro Valverde a Madrid, l'uscita incomprensibile che ha regalato a Tresoldi il gol dell'1-2. La versione europea di Josep Martinez, il portiere promosso titolare in estate dall'Inter, ha sconvolto ogni previsione. E crea un grande imbarazzo a Chivu, che da qualche settimana sta aspettando il momento giusto per offrire un paio di possibilità al vice Provedel".

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"Adesso però il rischio è doppio: l'eventuale avvicendamento può colpire duramente l'autostima dello spagnolo, che ha già il morale sotto i guanti per l'ennesima sciocchezza, mentre il sostituto giocherebbe la prima partita nell'Inter con la pressione di non poter sbagliare, essendo stato scelto proprio per rimediare alle difficoltà del compagno".

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"A Bologna vedremo come verrà gestita la situazione: Chivu vuole prima parlare a Martinez e testarne la tenuta psicologica, perché lo considera un ottimo portiere, poi deciderà se confermarlo o rimuoverlo. In tutti e due i casi si tratterebbe comunque di una sentenza a tempo, niente di definitivo. Se dovesse toccare a Provedel, l'uomo nuovo giocherebbe poi anche con lo Shakhtar in Champions".