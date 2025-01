Poche ore al calcio di inizio di Inter-Milan. Un derby che mette in palio la Supercoppa Italiana, ma non solo. Così scrive Libero: "Un derby di rabbia, di cattiveria, di vendette (agonistiche, naturalmente).Un derby che ha poco di patinato e tanto di decisivo non solo per la Supercoppa che mette in palio, con annessi 9,5 milioni che fanno un gran comodo (e che possono salire a11 milioni nel caso in cui si giocasse un'amichevole tra la vincente della Supercoppa italiana e della Supercoppa saudita), anche se i 6,7 milioni assicurati alla perdente sono un bottino da leccarsi i baffi - ed ecco spiegato il motivo per cui questa competizione si gioca quando vogliono loro, i sauditi, a casa loro e nel formato a quattro squadre.