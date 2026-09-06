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Pochi giorni all'inizio ufficiale della Champions League 2026/27: tra le gare in programma nella prima giornata ci sarà anche Real Madrid-Inter. Se da una parte i nerazzurri festeggiano per la grandissima vittoria in rimonta, dall'altra le merengues si interrogano dopo la sconfitta contro il Betis. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Mourinho ha già tre grane da risolvere. A partire dal rendimento di Diomande: "Jose sta proiettando un’immagine di grande pace interiore, ma vedremo quanto durerà, perché sui muri di Valdebebas appaiono le prime macchie di umido. Martedì Mourinho non avrà Arda Guler, il migliore dei suoi a Siviglia, squalificato: dovrà scegliere tra l’ex milanista Brahim, titolare in una delle prime 4 uscite, o il carissimo Diomande, l’ivoriano 19enne costato 130 milioni e finora sempre entrato dalla panchina. Qui a Madrid i media affettuosi con il Real dicono che Mou lo sta dosando per evitare che si bruci come successe a Mastantuono un anno fa. Ma l’argentino era appena arrivato dal Sudamerica, a 18 anni appena compiuti. Diomande viene da un grande Mondiale, è in Europa da due anni e ha già giocato in Liga. Sinora l’impatto dell’ivoriano è stato nullo".

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Dubbi a centrocampo

"Per la partita con l’Inter, Mou ha un problema in più: oltre ad Arda Guler sono squalificati anche Bernardo Silva e Camavinga, sinora titolari in due partite a testa al fianco di Valverde. Lecito attendersi il debutto stagionale di Tchouameni accanto al “charrua”. Mica una coppia qualsiasi eh? Ricorderete che i due in primavera sono venuti alle mani nello spogliatoio di Valdebebas e Valverde è finito all’ospedale, messo ko dal peso massimo francese. Mou ha assicurato che i due vanno d’amore e d’accordo, e dobbiamo fidarci. Però a parte la relazione personale andrà verificata la condizione di Tchouameni, fermo dalla semifinale del Mondiale".

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Tensione Vinicius

"Terzo tema: Vinicius. Il brasiliano a Siviglia ha ottenuto un rigore generoso ma per il resto non ha combinato nulla, frenato senza patemi da Hector Bellerin. A fine partita Mou ha cercato di avvicinare il bizzoso brasiliano ma è stato ignorato. E sui media spagnoli cresce la corrente di chi spinge per dargli un po’ di riposo forzato, sotto forma di panchina".