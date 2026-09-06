Arrivano importanti novità su Federico Dimarco, sostituito nel secondo tempo durante Inter-Napoli per un problema al ginocchio.

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Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, si tratta di una lieve distorsione al ginocchio per Dimarco ma non è nulla di preoccupante. Domani Chivu prenderà la decisione finale, se portarlo o no a Madrid per il match contro il Real di martedì.

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Al momento - riporta sempre Sky Sport - c'è la possibilità che Dimarco possa partire per Madrid e già questa è una notizia positiva per Chivu e per l'Inter. Ieri Dimarco ha dato ampia disponibilità, mettendo a referto il primo assist stagionale per il gol dell'1-2 di Lautaro, prima di chiedere il cambio per evitare di peggiorare la situazione.

Sospiro di sollievo in casa Inter visto che non è nulla di preoccupante ma la decisione finale sulla presenza di Federico Dimarco contro il Real Madrid verrà presa nella giornata di lunedì.