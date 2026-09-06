Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così Inter-Napoli, match vinto dai nerazzurri in rimonta dopo che la squadra di Allegri era avanti 2-0:

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"Complimenti a Inter e Roma però su arbitri e alcune decisioni non accetto giudizi palesemente discordanti da quello che era stato detto e fatto prima. Parliamoci chiaro: Lautaro la gomitata a palla lontana la dà e nessuno dice niente. E parliamoci sempre chiaro: Gasperini non può entrare in campo e cavarsela solo con un'ammonizione e chi glielo ridà all'Atalanta Gaetano che è stato espulso per uno scambio di persona? Parliamo di calcio: questa Inter è straordinaria, una settimana fa l'ho paragonata al PSG e al Bayern poi il PSG ha perso col Monaco e il Bayern ha fatto 0-0 con lo Schalke.

Va detto che Allegri ha sbagliato le sostituzioni, in vita sua forse ha sbagliato le sostituzioni 4-5 volte e una volta è già capitata al Napoli, quindi il 20% delle sostituzioni sbagliate proprio a Napoli. Poi mette Badiashile perché è un lungagnone, arriveranno cross e la prenderà di testa e invece con Thuram non c'è stata storia. E quello che ha fatto Anguissa è più facile segnarlo che sbagliarlo.

Si fa fatica a dirlo perché poi si rientra nei luoghi comuni legati ad Allegri ma il Napoli, a parte il primo quarto d'ora, ha fatto una grande partita. Ha sofferto? Contro l'Inter soffrono tutti. Ma io poi contesto la coerenza: quell'Inter-Juve 2-3 con gol di Higuain passa alla storia non per il cambio Icardi-Santon ma per il mancato doppio giallo di Pjanic con Orsato arbitro. Ora Inter-Napoli 3-2 passa alla storia per il cambio Santos-Badiashile e non per una doppia ammonizione grande come una casa che manca su Lautaro"