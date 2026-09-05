L’ex arbitro si sofferma sul contatto tra il capitano nerazzurro, già ammonito, e Rafa Marin nel secondo tempo della sfida
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Uno degli episodi più discussi di Inter-Napoli riguarda il contatto tra Lautaro Martinez e Rafa Marin, con il capitano nerazzurro che in quel momento era già ammonito.
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L’arbitro Sozza ha lasciato correre senza estrarre il secondo cartellino giallo. Una decisione che, secondo Gianpaolo Calvarese, è stata corretta.
Calvarese: «Lautaro resta nei limiti del regolamento»
L’ex arbitro ha analizzato così l’episodio:
«Inter-Napoli, risultato sull’1-2. Lautaro Martinez, già ammonito, va a contatto con Rafa Marin. L’arbitro Sozza non estrae il secondo cartellino giallo».
Calvarese entra poi nel merito del duello:
«Lautaro prova a guadagnare spazio, andando ad occupare quello di Rafa Marin. È vero, lo fa con vigoria e in maniera molto energica ma a mio giudizio resta nei limiti consentiti dal regolamento».
Per l’ex direttore di gara, dunque, il contatto non raggiunge una soglia tale da giustificare un’altra ammonizione.
«Non c’erano gli estremi per l’espulsione»
«Per questo, secondo me, non c’erano gli estremi per il secondo cartellino giallo e quindi per l’espulsione».
Nessun errore, quindi, secondo Calvarese: Lautaro usa il fisico per prendere posizione, ma senza commettere un’infrazione meritevole del secondo giallo.
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