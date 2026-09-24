Ci sarebbe il governo dietro la pressione sul mondo del calcio per far fuori Giovanni Malagò. Lo scrive Repubblica

Marco Macca
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Ci sarebbe il governo dietro la pressione sul mondo del calcio per far fuori Giovanni Malagò. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica:

Giovanni Malagò

"C’è il governo, come detto, dietro al piano per far fuori Malagò. Il ministro per lo Sport Abodi non fa mistero di esercitare un indiscutibile strumento di pressione sul Coni e sul suo presidente Luciano Buonfiglio: se non commissariate la Figc, sarà la politica a commissariare il Coni per omesso controllo".

Malagò
Getty Images

"La chiave di tutto ora è la firma del segretario generale della Figc Brunelli sulla candidatura di Malagò, ritenuta illegittima perché non tesserato".

malagò (2)

(Fonte: La Repubblica)

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