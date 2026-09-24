Ci sarebbe il governo dietro la pressione sul mondo del calcio per far fuori Giovanni Malagò. Lo scrive Repubblica
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Ci sarebbe il governo dietro la pressione sul mondo del calcio per far fuori Giovanni Malagò. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica:
"C’è il governo, come detto, dietro al piano per far fuori Malagò. Il ministro per lo Sport Abodi non fa mistero di esercitare un indiscutibile strumento di pressione sul Coni e sul suo presidente Luciano Buonfiglio: se non commissariate la Figc, sarà la politica a commissariare il Coni per omesso controllo".
"La chiave di tutto ora è la firma del segretario generale della Figc Brunelli sulla candidatura di Malagò, ritenuta illegittima perché non tesserato".
(Fonte: La Repubblica)
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