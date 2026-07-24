L'ex centrocampista è pronto a diventare il nuovo Commissario Tecnico dell'Italia: c'è l'intesa sul contratto
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Andrea Pirlo dice sì alla Nazionale. L’ex centrocampista della Juventus si appresta a diventare il nuovo Commissario Tecnico dell’Italia.
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Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Pirlo e la FIGC hanno raggiunto l’accordo per un contratto fino al Mondiale 2030 con l’idea di affidargli un progetto a lungo termine.
Dopo i no di Ancelotti prima, che proseguirà l’avventura alla guida del Brasile, e Guardiola nella giornata di oggi, i vertici federali hanno deciso di virare con decisione su Pirlo.
Romano rivela alcune indiscrezioni sulle tempistiche:
“Paolo Maldini e Leonardo pronti a ratificare gli aspetti formali dell’intesa nel weekend per procedere poi con l’annuncio nei prossimi giorni”.
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