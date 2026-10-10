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Conferenza stampa come al solito piena di contenuti ieri per Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Parma. Il tecnico ha infatti risposto alle varie domande spegnendo anche qualche "caso" creatosi durante la sosta.

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Spiega il Quotidiano Sportivo: "L’appuntamento coi cronisti ad Appiano serve al tecnico anche per smorzare un paio di polemiche. La prima arriva dalla Turchia per l’assenza di Calhanoglu in tribuna a Bologna, durante la sfida con l’Italia. «È responsabilità mia, perché lunedì abbiamo fatto allenamento al pomeriggio tardi ed era il suo primo in gruppo. Non gli ho concesso il giorno libero perché abbiamo bisogno di lui e di quel che ci dà quando è in campo».

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La seconda è stata sollevata da Zvonimir Boban, che ha consigliato a Sucic di guardarsi intorno qualora il suo minutaggio non dovesse crescere. «Non voglio mettere troppo l’attenzione su Petar, a me risulta che l’anno scorso fosse tra i primi tre più impiegati. Se riduciamo tutto alla titolarità e all’ego, i giocatori sanno che non fa per me. Ha avuto delle possibilità e siamo contenti di come è entrato»".