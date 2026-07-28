Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Ciò che Andy Diouf ha messo in vetrina in Karlsruher-Inter non ha di certo sorpreso Cristian Chivu". Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che oggi si focalizza sull'exploit che sta avendo il centrocampista francese, ormai adattato nel ruolo di esterno a destra.

Si legge: "Se l’allenatore dell’Inter, d’altronde, è arrivato in cuor suo a coltivare la “pazza idea” di schierarlo a destra per trovargli una collocazione nel suo 3-5-2, è perché ha intravisto un potenziale importante nel francese, che un anno fa era arrivato a Milano per agire da interno di centrocampo soprattutto per spaccare partite bloccate. Ausilio aveva visto in lui doti che effettivamente nel tempo stanno emergendo limpidamente.

In allenamento durante lo scorso anno, come nelle occasioni in cui è stato impiegato al posto di Dumfries e Luis Henrique, ma anche in questi primi giorni di ritiro tra Appiano Gentile e la Germania, l’ex Lens ha sfoderato colpi che hanno impressionato e che meritano di essere approfonditi".