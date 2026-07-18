La squadra nerazzurra si sta allenando senza i giocatori che sono stati impegnati al Mondiale: il turco potrebbe aggregarsi per primo al resto del gruppo
VIDEO FCIN1908 / Inter in Germania, Chivu in golf cart si ferma con i tifosi
Ieri il primo giorno di allenamento in Germania, oggi doppia seduta per l'Inter di Chivu. La rosa a disposizione è formata in questo momento da chi non è stato impegnato ai Mondiali e dai giovani aggregati.
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Solo Calhanoglu forse, che ha lasciato con la Turchia il torneo negli States già ai gironi, potrebbe raggiungere in compagni prima del 26, ultimo giorno del ritiro tedesco quando si giocherà, alle 16.30, l'amichevole Karlsruher-Inter al BBBank Wildpark - Karlsruhe.
Sucic e Bonny si aggregheranno per la prima parte della tournée, mentre Akanji potrebbe rientrare per l’Australia. Lautaro e Thuram, che sono arrivati alla fase finale del Mondiale (il primo è in finale con l'Argentina contro la Spagna, il secondo giocherà con la Francia e contro l'Inghilterra la finalina terzo posto) si rivedranno circa dieci giorni prima dell’inizio del campionato.
(Fonte: CdS)
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