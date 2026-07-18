Ieri il primo giorno di allenamento in Germania, oggi doppia seduta per l'Inter di Chivu. La rosa a disposizione è formata in questo momento da chi non è stato impegnato ai Mondiali e dai giovani aggregati.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Solo Calhanoglu forse, che ha lasciato con la Turchia il torneo negli States già ai gironi, potrebbe raggiungere in compagni prima del 26, ultimo giorno del ritiro tedesco quando si giocherà, alle 16.30, l'amichevole Karlsruher-Inter al BBBank Wildpark - Karlsruhe.

Foto dal profilo Instagram Inter

Sucic e Bonny si aggregheranno per la prima parte della tournée, mentre Akanji potrebbe rientrare per l’Australia. Lautaro e Thuram, che sono arrivati alla fase finale del Mondiale (il primo è in finale con l'Argentina contro la Spagna, il secondo giocherà con la Francia e contro l'Inghilterra la finalina terzo posto) si rivedranno circa dieci giorni prima dell’inizio del campionato.

(Fonte: CdS)