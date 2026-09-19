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Saranno 3500 i tifosi dell’Inter presenti allo Stadio Olimpico per sostenere la squadra di Cristian Chivu nel big match contro la Roma. Il Corriere dello Sport conferma la presenza nutrita di tifosi nerazzurri oggi alle 18:00 in trasferta, sul campo dei giallorossi.

La vendita dei biglietti procede spedita e si va verso il sold out.

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Lo spettacolo delle tifoserie

Orario apertura cancelli

“La Curva Sud prepara il suo spettacolo fatto di cori, fumogeni e bandiere, con l’obiettivo di trasformare lo stadio in una bolgia infernale e accompagnare la squadra in ogni momento della partita. Dall’altra parte ci sarà il settore ospiti nerazzurro con 3500 tifosi, pronto a rispondere con la propria voce e i propri colori. Due tifoserie, migliaia di persone e un’atmosfera da grande appuntamento che nessuno vuole perdersi. Massima sicurezza nell’area del Foro Italico con i consueti controlli delle Forze dell’Ordine che da ieri hanno bonificato l’area”.“I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 15:30. Il consiglio del club giallorosso è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio d’inizio, così da godersi ogni momento della giornata ed evitare assembramenti ai tornelli”.

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Roma-Inter, i numeri

“La sfida tra le due squadre in testa al campionato ha già assunto una dimensione mondiale anche per la mobilitazione mediatica: 61 fotografi, oltre 250 giornalisti, più di 50 testate accreditate e 8 broadcaster esteri, per un totale di oltre 400 accreditati, tra Lega e produzione. Arriveranno da Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra per raccontare una partita che accende i riflettori ben oltre i confini”.