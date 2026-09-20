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La rimonta è riuscita (a metà) ancora una volta, ma l'Inter ha mostrato nei primi minuti della partita contro la Roma i soliti difetti di questo inizio di stagione. Tanti gol presi e un dossier su cui Chivu dovrà lavorare in questa sosta per le nazionali. Scrive la Gazzetta dello Sport:

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"Sembra tutta una questione di quarti d’ora. C’è il primo, quello iniziale della partita, in cui l’Inter sembra a volte non riuscire a scendere in campo. Distratta, leggera, nel senso di superficiale, che prende gol impensabili in qualsiasi altra frazione di gara. Strano, da indagare (e Cristian Chivu insieme al suo staff è già al lavoro su questo particolarissimo dossier), ma è così. E poi c’è l’altro quarto d’ora da attenzionare ed è quello tra un tempo e l’altro. Perché non è una novità che questa Inter abbia la capacità di rigenerarsi proprio all’intervallo. La tendenza è un’eredità della passata stagione. Ma la fiducia cresce quando a fare la differenza c’è un Lautaro che diventa un fattore per le rimonte".

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"I due gol di ieri, che l’hanno fatto salire a quota 5 nelle ultime cinque sfide con i giallorossi, hanno evitato la sconfitta mentre gli altri due stagionali realizzati contro il Napoli di Allegri a San Siro avevano direttamente regalato la vittoria all’Inter. Totale: quattro. Sia i gol in campionato fin qui, sia, soprattutto, i punti consegnati alla sua squadra. Quindi si può dire che quasi un terzo dei 13 punti che l’Inter ha oggi in classifica sono proprietà dell’argentino".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)